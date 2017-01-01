На Львівщині під час одержання хабара затримано прокурора

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На Львівщині під час отримання хабара затримано прокурор Микола Каліфіцький

Під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 12 000 грн. корупціонера затримано у порядку ст. 208 КПК України

Генеральний прокурор України Юрій Луценко оприлюднив інформацію про те, що на Львівщині під час отримання хабара затримано прокурор Микола Каліфіцький.

Про це Луценко написав на своїй сторінці у Facebook.

Луценко наголосив: «Службj. К СБ Львівщини спільно з Генеральною інспекцією ГПУ задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 12 000 гривень прокурором Львівської місцевої прокуратури #1 юриста 1 класу Каліфіцького Миколу Олександрович від обвинуваченої у кримінальному провадженні за сприяння в застосуванні найбільш м’якої міри покарання.

Під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 12 000 грн. корупціонера затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Грошові кошти виявлені та вилучені у повному обсязі під час проведення огляду місця події. На даний час проводяться невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем роботи фігуранта».