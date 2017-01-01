На Львівщині потяг «Інтерсіті» на смерть збив чоловіка
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Потяг «Інтерсіті+»
Трагедія сталася 9 травня на під'їзді до Львова
На Львівщині швидкісний потяг «Інтерсіті» сполученням Київ – Львів – Трускавець смертельно травмував чоловіка. Про це «Укрінформу» повідомила речниця обласної поліції Світлана Добровольська.
«9 травня поїзд «Інтерсіті», який прямував за маршрутом Київ – Львів – Трускавець, на під'їзді до Львова на смерть збив людину. Подія трапилася о 22:20 неподалік від с. Куткір Буського району», – зазначила вона.
На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група. Зараз правоохоронці встановлюють особу загиблого та з’ясовують обставини події.