На Львівщині п'яний пенсіонер МВС втікав від патрульних та погрожував їм фізичною розправою

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Патрульні оформили на водія протокол за керування у нетверезому стані, протокол за обидві скоєні ДТП, за не виконання вимог про зупинку

Поблизу Жовкви колишній працівник МВС втікав від патрульних та погрожував поліцейським фізичною розправою. За кермом був 53-річний пенсіонер МВС. Чоловік був нетверезим та не мав при собі водійських прав.

Як інформує прес-служба патрульної поліції Львова, ДТП трапилась 9 лютого. Інспектори помітили автомобіль Kia Sorento з технічними несправностями. Водій проігнорував вимогу поліцейських зупинитися та продовжував рух.

Поліцейські викликали на допомогу ще один екіпаж. Водій маневрував дорогою та вдарив обидва службових автомобілі. Поліцейські зупинили авто, у якому перебував 53- річний водій з ознаками алкогольного сп’яніння. Чоловік поводився агресивно – погрожував патрульним фізичною розправою.

При перевірці документів з’ясувалося, що водій є пенсіонером МВС і займав високі посади в органах внутрішніх справ в районах Львівщини. Чоловік відмовився проходити огляд на стан сп’яніння.



Патрульні оформили на нього протокол за керування у нетверезому стані, протокол за обидві скоєні ДТП, за не виконання вимог про зупинку та винесли постанову за відсутність документів для керування транспортним засобом. Автомобіль порушника забрала дружина.