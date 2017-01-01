  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На місці Лук'янівського СІЗО пропонують збудувати нічний клуб з «баландою»

    • Сьогодні, 11:51
    • Розсилка

    Територія Київського СІЗО викликає великий інтерес у забудовників

    На території розташування Київського (Лук'янівського) СІЗО може постати нічний клуб.

    Про це на брифінгу заявила перший заступник міністра юстиції Наталя Севостьянова, передає Еспресо.TV.

    «У нас, наприклад, є інвестор, що замість Лук'янівки розглядає можливість побудувати нічний клуб – баланду подавати в сталевому посуді. Тому ми все будемо, звичайно, обговорювати – запитаємо в місцевої влади, у громадськості», – зазначила вона.

    Севостьянова при цьому наголосила, що територія Київського СІЗО викликає великий інтерес у забудовників.

    «У Києві мі бачимо велику зацікавленість, тому що в Києві не так багато ділянок, які можна використовувати під велику забудову», – сказала вона.

    За її словами, обсяг забудови на території СІЗО потенційно становить близько 100 тисяч кв. м.

    Київське (Лук'янівське) СІЗО хочуть перенести за межі Києва до 2019 року.

    Читайте також
    СІЗО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ