На місці Лук'янівського СІЗО пропонують збудувати нічний клуб з «баландою»
- Сьогодні, 11:51
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Територія Київського СІЗО викликає великий інтерес у забудовників
На території розташування Київського (Лук'янівського) СІЗО може постати нічний клуб.
Про це на брифінгу заявила перший заступник міністра юстиції Наталя Севостьянова, передає Еспресо.TV.
«У нас, наприклад, є інвестор, що замість Лук'янівки розглядає можливість побудувати нічний клуб – баланду подавати в сталевому посуді. Тому ми все будемо, звичайно, обговорювати – запитаємо в місцевої влади, у громадськості», – зазначила вона.
Севостьянова при цьому наголосила, що територія Київського СІЗО викликає великий інтерес у забудовників.
«У Києві мі бачимо велику зацікавленість, тому що в Києві не так багато ділянок, які можна використовувати під велику забудову», – сказала вона.
За її словами, обсяг забудови на території СІЗО потенційно становить близько 100 тисяч кв. м.
Київське (Лук'янівське) СІЗО хочуть перенести за межі Києва до 2019 року.