На Москву налетів ураган: вже повідомляється про сімох жертв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майже 70 людей вважаються постраждалими від негоди в Москві

В результаті сильного урагану, який вирує сьогодні в Москві, загинули 7 людей, близько 70 постраждали. Про це повідомляє «ТАСС» з посиланням на інформацію екстрених служб.

«За останніми даними, в результаті падіння дерев і конструкцій загинули сім чоловік», - сказало джерело агентства.

За його словами, до лікарів звернулися 69 постраждалих, всім їм надається медична допомога.

У прес-службі комплексу міського господарства Москви повідомили, що всі екстрені служби російської столиці переведені в посилений режим роботи.

«Йде прибирання і вивезення повалених дерев, відновлення опор зовнішнього освітлення, огорож, пошкоджених павільйонів наземного громадського транспорту», - сказали в прес-службі.