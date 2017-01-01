На Насірова може чекати доля Артеменка, - нардеп



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Насіров

Лещенко направив звернення до Порошенка та Луценка щодо позбавлення Насірова українського громадянства

Оскільки усунутий від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Роман Насіров є громадянином Британії, за аналогією з Андрієм Артеменком, він теж має бути позбавлений українського громадянства. Про це у себе на сторінці у Facebook написав народний депутат Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко.

Нардеп зазначив, що направив звернення до президента Петра Порошенка та генпрокурора Юрія Луценка щодо позбавлення Насірова українського громадянства. «На вихідних я слухав прес-конференцію президента, де він сказав: Артеменка позбавили громадянства (і депутатства), бо він - громадянин Канади», - написав він.

«Було навіть продемонстровано офіційного листа британських правоохоронців про те, що Насіров має паспорт Британії з 2012 року. Це - чи не єдиний випадок документального підтвердження подвійного громадянства топ-чиновника. Тепер час екзамену для Порошенка та Луценка – вони справді будуть позбавляти українського громадянства тих, хто набув громадянства інших держав. Чи це правило поширюється лише на їхніх опонентів та є випробуванням нової технології шантажу та зведення рахунків», - додав він.