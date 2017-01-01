На Одещині 22-річний прикордонник замерз насмерть
- Вчора, 21:11
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Розсилка
Молодий чоловік вирішив пішки дійти до села Шевченкове до родичівВ Одеській області від переохолодження помер прикордонник.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Кілійської райради Павло Бойченко.
«Від переохолодження загинув молодий чоловік, житель Кілії, службовець Ізмаїльського прикордонного загону 95-го року народження», — написав він.
Зв'язок з чоловіком був втрачений 7 січня.
За словами Бойченка, молодик вирішив пішки дійти до села Шевченкове до родичів.
Його тіло знайшли неподалік колишнього цегельного заводу поблизу села Шевченкове.
Наразі встановлюються обставини трагедії.