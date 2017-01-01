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    На Одещині 22-річний прикордонник замерз насмерть

    • Вчора, 21:11
    • Розсилка

    Молодий чоловік вирішив пішки дійти до села Шевченкове до родичів

    В Одеській області від переохолодження помер прикордонник.

    Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Кілійської райради Павло Бойченко.

    «Від переохолодження загинув молодий чоловік, житель Кілії, службовець Ізмаїльського прикордонного загону 95-го року народження», — написав він.

    Зв'язок з чоловіком був втрачений 7 січня.

    За словами Бойченка, молодик вирішив пішки дійти до села Шевченкове до родичів.

    Його тіло знайшли неподалік колишнього цегельного заводу поблизу села Шевченкове.

    Наразі встановлюються обставини трагедії.

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