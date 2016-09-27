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    На Одещині діти, яких намагався спалити батько, досі у важкому стані, - волонтер

    • Сьогодні, 16:00
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    Дітей та їх мати намагаються врятувати лікарі та громадськість

    Медики і волонтери Одеси рятують 25-річну жінку та її двох дітей, які постраждали під час пожежі в селі Федосіївка. Городян просять здати кров для чотирирічної Христини та шестирічного Сашка. Діти і їхня мати отримали опіки і знаходяться зараз в реанімації у важкому стані.

    «Новорічні свята ... Сімейний конфлікт напідпитку ... Результат: хлопчик 6 років в реанімації обласного опікового відділення (опік полум'ям понад 70% поверхні тіла, опік дихальних шляхів, димова токсична інгаляція, вкрай важкий шок), його сестра 4 роки там же (опік 40% ). Їхня мати нетранспортабельна, в реанімації в райлікарні », - розповіла на своїй сторінці у «Фейсбук» волонтер Катерина Ножевнікова, яка допомагає збирати кошти для родини.

    Нагадаємо, у поліції відкрили кримінальне провадження за фактом того, що сталося: попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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    Поліція встановила, що в ході сімейного конфлікту, намагаючись налякати дружину, 37-річний чоловік розлив на підлогу біля трьох літрів бензину, пригрозивши підпалити будинок, а після вийшов на вулицю. За попередньою версією спалахнули випари бензину. Досудове розслідування триває.

    Як зазначає ТСН, сам господар розповідає, що дійсно випив і посварився з дружиною. Під час сварки розхлюпав у кімнаті бензин, от тільки вогню не запалював, а розвернувся і пішов з хати. А вже надворі почув вибух і побачив полум'я у вікні.  У швидкій жінка розповіла, що чоловік вихлюпнув на неї бензин та підпалив. Але слідчим пізніше сказала, що чоловік не винний і претензій до нього вона не має. 

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