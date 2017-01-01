На Одещині зафіксовано спалах гепатиту А

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У департаменті охорони здоров’я ОДА кажуть, що ситуація не є екстраординарною, це не епідемія

У Білгород-Дністровському дитячому притулку «Центр психолого-соціальної реабілітації для дітей» зафіксовано інфекційне захворювання – гепатит А. 19 дітей госпіталізовано до Білгород-Дністровської центральної районної лікарні. У трьох із них лабораторно підтверджено гепатит А, ще 16 дітей залишаються під наглядом лікарів. Про це повідомили в прес-службі Одеської ОДА.

У департаменті охорони здоров’я ОДА кажуть, що ситуація не є екстраординарною, це не епідемія. Локалізований спалах періодично виникає в установах, де організовано колективне харчування.

«Для локалізації та ліквідації спалаху фахівці наразі проводять комплекс протиепідемічних заходів. Зокрема, в притулку відібрано зразки питної води, взято гігієнічні змиви з об’єктів довкілля. За дітьми, що контактували з пацієнтами, встановлено медичне спостереження. Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області вивчає причини та умови, що призвели до виникнення та поширення інфекційної хвороби», – зазначив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Полясний.

Станом на сьогодні медики оцінюють стан дітей, які потрапили до лікарні, як стабільний. Наразі вже виділено кошти на закупівлю імуноглобуліну людського для щеплення та вакцини проти гепатиту А.