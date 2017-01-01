На Одещині загинула 1-річна дитина, яка перекинула на себе телевізор

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Телевізор

Дитина не дожила одного дня до свого першого дня народження

Страшна трагедія сталася в одному із сіл Комінтернівського району Одещини. Дитина напередодні свого першого дня народження загинула, впустивши на себе телевізор, пише 048.

Як розповіли селяни, батьки були зайняті підготовкою до свята, приготуванням святкових страв, і на недовгий час дитина залишилася в кімнаті одна.

Судячи з усього, маленький непосида потягнув на себе телевізор, і той впав на дитину. Від отриманих травм малюк помер на місці події. Це сталося за день до виповнення дитині 1 року. У поліції підтвердили факт трагедії.