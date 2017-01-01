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На Одещині затримали чоловіка, який продавав радянські прапори

У чоловіка провели контрольну закупівлю кількох прапорів СРСР

В Одеській області затримано розповсюджувача забороненої комуністичної символіки. Це сталося в Овідіопольському районі.

Незаконну діяльність припинили співробітники СБУ та місцевого відділу поліції, повідомляє «Думская».

Житель Овідіопольського району торгував прапорами Радянського Союзу та УРСР.

Про це стало відомо недержавному формуванню «Поліція громадської безпеки», яке поінформувало про порушення закону компетентні органи.

Було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 ст. 436-1 КК України (розповсюдження тоталітарної символіки). У чоловіка провели контрольну закупівлю кількох прапорів СРСР. Після цього за місцем фактичного проживання громадянина пройшов санкціонований судом обшук, під час якого оперативники знайшли інші заборонені предмети. Нібито вони призначалися для прокомуністичних акцій в центрі Одеси.

Порушник затриманий, проводяться слідчо-оперативні дії, повідомили в СБУ.