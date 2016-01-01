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    Суд заарештував без права на заставу підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки та дитини

    • Сьогодні, 09:47
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    Вбивцю вдалось затримати
    dumskaya.net
    Вбивцю вдалось затримати

    Поліція продовжує встановлювати всі обставини злочину

    Овідіопольський районний суд заарештував без права на заставу підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки та маленької дитини Дмитра Погорєлого.

    Водночас поліція продовжує встановлювати усі обставини злочину.

    Зокрема, як повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції в Одеській області, вже відомо, що причиною трагедії стала помста.

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    Нагадаємо, ввечері 29 грудня в Одеській області сталося криваве вбивство - чоловік відрізав голови матері та доньці, після чого підпалив будинок, аби приховати злочин.

    «На спецлінію «102» надійшло повідомлення про займання одного з будинків у смт Овідіопіль. Під час перевірки зазначеної інформації в одній з кімнат було виявлено обгоріле жіноче тіло, в іншій – тіло дитини. Обидва тіла були з відсіченими головами», – йдеться у повідомленні поліції.

    Згодом стало відомо, що овідіопольський убивця хотів повторити сценарій берлінського теракту, відтак поїхав до Одеси. У зв’язку з цим поліція оголосила план Сирена.

    Джерело: 24 канал

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