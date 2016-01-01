Суд заарештував без права на заставу підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки та дитини

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dumskaya.net Вбивцю вдалось затримати

Поліція продовжує встановлювати всі обставини злочину

Овідіопольський районний суд заарештував без права на заставу підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки та маленької дитини Дмитра Погорєлого.

Водночас поліція продовжує встановлювати усі обставини злочину.

Зокрема, як повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції в Одеській області, вже відомо, що причиною трагедії стала помста.

Нагадаємо, ввечері 29 грудня в Одеській області сталося криваве вбивство - чоловік відрізав голови матері та доньці, після чого підпалив будинок, аби приховати злочин.

«На спецлінію «102» надійшло повідомлення про займання одного з будинків у смт Овідіопіль. Під час перевірки зазначеної інформації в одній з кімнат було виявлено обгоріле жіноче тіло, в іншій – тіло дитини. Обидва тіла були з відсіченими головами», – йдеться у повідомленні поліції.

Згодом стало відомо, що овідіопольський убивця хотів повторити сценарій берлінського теракту, відтак поїхав до Одеси. У зв’язку з цим поліція оголосила план Сирена.

Джерело: 24 канал