Суд заарештував без права на заставу підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки та дитини
- Сьогодні, 09:47
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Поліція продовжує встановлювати всі обставини злочину
Овідіопольський районний суд заарештував без права на заставу підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки та маленької дитини Дмитра Погорєлого.
Водночас поліція продовжує встановлювати усі обставини злочину.
Зокрема, як повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції в Одеській області, вже відомо, що причиною трагедії стала помста.
Нагадаємо, ввечері 29 грудня в Одеській області сталося криваве вбивство - чоловік відрізав голови матері та доньці, після чого підпалив будинок, аби приховати злочин.
«На спецлінію «102» надійшло повідомлення про займання одного з будинків у смт Овідіопіль. Під час перевірки зазначеної інформації в одній з кімнат було виявлено обгоріле жіноче тіло, в іншій – тіло дитини. Обидва тіла були з відсіченими головами», – йдеться у повідомленні поліції.Згодом стало відомо, що овідіопольський убивця хотів повторити сценарій берлінського теракту, відтак поїхав до Одеси. У зв’язку з цим поліція оголосила план Сирена.
Джерело: 24 канал