На Одещщині вандали зруйнували меморіал жертвам Голокосту

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Так зараз виглядає меморіал жертвам Голокосту

У місті Саврань Одеської області невідомі зруйнували меморіал жертвам Голокосту.

Про це повідомив директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський на своїй сторінці в Facebook.

«На новому єврейському кладовищі в Саврані (Одеська область) повністю знищили меморіал жертвам Голокосту. Меморіал був розбитий вщент, до найменшої цеглинки», - заявив директор.

Разом з тим, в місцевій поліції вважають, що ніхто не псував пам'ятник - його руйнування сталося «від старості і природних причин».

Раніше повідомлялося, що в місті Білгород-Дністровський Одеської області вандали зруйнували пам'ятник, встановлений на місці розстрілу євреїв під час Другої Світової війни.