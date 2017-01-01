На Одещщині вандали зруйнували меморіал жертвам Голокосту
- Сьогодні, 15:57
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Так зараз виглядає меморіал жертвам Голокосту
У місті Саврань Одеської області невідомі зруйнували меморіал жертвам Голокосту.
Про це повідомив директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський на своїй сторінці в Facebook.
«На новому єврейському кладовищі в Саврані (Одеська область) повністю знищили меморіал жертвам Голокосту. Меморіал був розбитий вщент, до найменшої цеглинки», - заявив директор.
Разом з тим, в місцевій поліції вважають, що ніхто не псував пам'ятник - його руйнування сталося «від старості і природних причин».
Раніше повідомлялося, що в місті Білгород-Дністровський Одеської області вандали зруйнували пам'ятник, встановлений на місці розстрілу євреїв під час Другої Світової війни.