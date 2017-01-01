На Подолі сталася стрілянина: є поранені
- Сьогодні, 18:43
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Місце стрілянини на Подолі
Двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення
Сьогодні, 1 червня, о 16:49 на Подолі у Києві сталася стрілянина, в результаті якої отримали поранення двоє чоловіків. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
«У результаті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення. Подія сталася на вул. Кирилівській о 16:49. На місці працюють правоохоронці. Лікарі надають допомогу пораненим», - йдеться в повідомленні.
Столична поліція встановлює обставини стрілянини на Подолі. Проводяться слідчі дії.