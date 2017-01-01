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    На Подолі сталася стрілянина: є поранені

    • Сьогодні, 18:43
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    Місце стрілянини на Подолі
    Місце стрілянини на Подолі

    Двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення

    Сьогодні, 1 червня, о 16:49 на Подолі у Києві сталася стрілянина, в результаті якої отримали поранення двоє чоловіків. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «У результаті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення. Подія сталася на вул. Кирилівській о 16:49. На місці працюють правоохоронці. Лікарі надають допомогу пораненим», - йдеться в повідомленні.

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    На Подолі сталася стрілянина: є поранені
    На Подолі сталася стрілянина: є поранені
    На Подолі сталася стрілянина: є поранені
    На Подолі сталася стрілянина: є поранені
    На Подолі сталася стрілянина: є поранені
    На Подолі сталася стрілянина: є поранені
    На Подолі сталася стрілянина: є поранені

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