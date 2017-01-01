На полігоні в Харківській області загинули двоє військових

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Військовий полігон

Всі причини та обставини трагедії будуть з’ясовані під час розслідування

На чугуївському загальновійськовому полігоні в Харківській області під час занять з бойової підготовки загинули двоє військовослужбовців 54 окремої механізованої бригади. Про це повідомляє Оперативне командування «Схід» Збройних сил України.

Розпочалося розслідування обставин трагедії.

«Всі причини та обставини трагедії будуть з’ясовані під час розслідування, яке розпочалося під керівництвом заступника командувача військ оперативного командування «Схід», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв «Главком», на Чугуївський полігон, де розміщено особовий склад 54 бригади ЗСУ, буде направлено спецкомісію для перевірки фактів неналежних побутових умов, у яких проживають бійці.

Раніше у мережі з'явилися фото намету з полігону біля Чугуєва, у якому розміщено умивальники без кранів.