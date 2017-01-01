На Полтавщині другий день горить сміттєзвалище (фото)

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Пожежа на сміттєзвалищі у Лубнах

Горить сміття на площі 1,8 га

У вівторок, 30 травня, близько 5-ї години ранку виникла пожежа на міському сміттєзвалищі твердих побутових відходів у м. Лубни Полтавської області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить сміття на площі 1,8 га, а загальна площа сміттєзвалища складає близько 6,7 га.

«Рятувальники локалізували пожежу о 09:30 (30 травня. – Ред.). Станом на 22 годину 30 травня ліквідовано (пожежу на. – Ред.) 1,6 га», - інформують у ДСНС.

У гасінні беруть участь 10 чоловіків особового складу 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 3 одиниці техніки, також залучені працівники та техніка місцевих підприємств.

Загалом, для ліквідації пожежі залучені 10 одиниць техніки та 19 осіб.

Роботи по гасінню пожежі тривають.

Травмованих та загиблих внаслідок події немає. Причина пожежа наразі встановлюється.