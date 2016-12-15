На Полтавщині правоохоронець прикривав діяльність наркоділків

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Правоохоронці затримали п’ятьох членів злочинного угруповання, у тому числі й поліцейського

Діяльність організованого злочинного угруповання наркоділків, до складу якого входив діючий співробітник поліції, припинили на Полтавщині співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками ГУ Нацполіції.

Як стало відомо, правоохоронець прикривав діяльність наркоторговців, які були монополістами у виготовленні й розповсюдженні екстрагованого опію на території Миргородського району Полтавської області.

Щоденна виручка зловмисників від незаконного обігу наркотиків становила від тридцяти до сорока тисяч гривень.

Правоохоронці затримали п’ятьох членів злочинного угруповання, у тому числі й поліцейського, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили опіатів та прекурсорів на суму понад 700 тисяч гривень, добову виручку та близько 200 грамів золотих виробів, набутих зловмисниками у ході протиправної діяльності.