На Полтавщині з колонії втік ув’язнений: оголошено план «Перехоплення»

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На Полтавщині з колонії втік ув’язнений

Поліція здійснює оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця переховування засудженого

З Крюківської виправної колонії на Полтавщині скоїв втечу 35-річний ув’язнений, в області введено план «Перехоплення».

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

«Полтавським районним відділенням поліції розшукується 35-річний Дмитро Нерченко, який здійснив втечу з Крюківської виправної колонії Полтавського району. На даний час введено план «Перехоплення». Поліція здійснює оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця переховування засудженого», – йдеться у повідомленні.

Полтавським районним відділенням поліції розшукується 35-річний Дмитро Нерченко

Як розповіли у поліції, втікач відбував покарання за сукупність злочинів, передбачених статтями 187 (розбій), 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ст.15 ст. 393 (замах на втечу з місця позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Усіх, хто має інформацію про подію та розшукуваного, правоохоронці просять повідомити її до Полтавського районного відділення поліції (або іншого найближчого територіального органу поліції), або зателефонувати за номером чергової частини 51-76-03 або на «102».