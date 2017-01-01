На посаду президента Ірану претендують понад 1600 кандидатів

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Раніше наглядова рада Ірану не дозволяла жінкам балотуватися

Виборча кампанія офіційно стартує 28 квітня, голосування заплановане на 19 травня

Для участі в президентських виборах в Ірані подали заяву понад 1600 кандидатів.

Термін подання документів збіг 15 квітня.

За офіційними даними, кандидатами зареєструвалися 1636 людей, у тому числі 137 жінок. Раніше Наглядова рада не дозволяла жінкам балотуватися.

Women, Religious Minorities, and many others are signing up to be President of Iran - PHOTOS --> https://t.co/6uV1hFoRJL pic.twitter.com/akEgEKweM3 — IranWire (@IranWireEnglish) 16 квітня 2017 р.

Серед останніх до участі в перегонах долучився 55-річний мер Тегерана Мохаммад Багер Калібаф.

Також незадовго до закінчення терміну прибув до міністерства внутрішніх справ країни 60-річний перший віце-президент Ірану Ешаг Джахангері. Він є близьким союзником чинного президента, помірного клірика Хасана Роугані, який був зареєстрований 14 квітня.

На думку експертів, представник реформаторського крила іранської влади Джахангирі може бути потенційною альтернативою, якщо кандидатуру 68-річного Роугані відхилить спеціальна Наглядова рада, яка здійснює відбір кандидатів до їхньої появи у виборчому бюлетені.

Виборча кампанія офіційно стартує 28 квітня, голосування заплановане на 19 травня. Очікується, що головним конкурентом Роугані або його союзника стане 56-річний Ебрагім Раїса, близький до верховного лідера Ірану аятоли (почесне звання шиїтських богословів – ред.) Алі Хаменеї.

Джерело: Радіо Свобода