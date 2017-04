На посаду президента Ірану претендують понад 1600 кандидатів

Виборча кампанія офіційно стартує 28 квітня, голосування заплановане на 19 травня

Для участі в президентських виборах в Ірані подали заяву понад 1600 кандидатів.

Термін подання документів збіг 15 квітня.

За офіційними даними, кандидатами зареєструвалися 1636 людей, у тому числі 137 жінок. Раніше Наглядова рада не дозволяла жінкам балотуватися.

