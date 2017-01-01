На Прикарпатті горіла військова частина: є потерпілі

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В наметовому містечку військової частини, що в Коломиї, згоріло 15 наметів

В Івано-Франківській області, у Коломиї, внаслідок пожежі згоріло 15 наметів військової частини, 14 вдалося врятувати. Жертв немає.

Про це повідомив начальник управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимир Чернецький.

«Загорання сталося близько п'ятої години ранку. В наметовому містечку військової частини, що в Коломиї, згоріло 15 наметів. Жертв немає. Ще 14 наметів вдалося врятувати від займання», – повідомив Чернецький.

За його словами, для гасіння пожежі рятувальники задіяли сім одиниць спецтехніки.

Відомо, що пожежа сталася на території 10-ї гірсько-рятувальної бригади. Тут повідомляють про п'ятьох військових, які дістали легкі опіки через те, що намагалися врятувати від вогню майно, техніку та особисті речі. У соцмережах є повідомлення про вибухи, які чули люди, що проживають біля наметового містечка.

Розслідування інциденту проводиться силами Міноборони. Серед імовірних причин займання наметів військові розглядають неправильне користування пічним опаленням або займання електропроводки.



