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    На Прикарпатті горіла військова частина: є потерпілі

    • Сьогодні, 12:45
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    В наметовому містечку військової частини, що в Коломиї, згоріло 15 наметів

    В Івано-Франківській області, у Коломиї, внаслідок пожежі згоріло 15 наметів військової частини, 14 вдалося врятувати. Жертв немає.

    Про це повідомив начальник управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимир Чернецький.

    «Загорання сталося близько п'ятої години ранку. В наметовому містечку військової частини, що в Коломиї, згоріло 15 наметів. Жертв немає. Ще 14 наметів вдалося врятувати від займання», – повідомив Чернецький.

    За його словами, для гасіння пожежі рятувальники задіяли сім одиниць спецтехніки.

    Відомо, що пожежа сталася на території 10-ї гірсько-рятувальної бригади. Тут повідомляють про п'ятьох військових, які дістали легкі опіки через те, що намагалися врятувати від вогню майно, техніку та особисті речі. У соцмережах є повідомлення про вибухи, які чули люди, що проживають біля наметового містечка.

    Розслідування інциденту проводиться силами Міноборони. Серед імовірних причин займання наметів військові розглядають неправильне користування пічним опаленням або займання електропроводки.


    Джерело: Укрінформ
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