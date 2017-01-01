На Прикарпатті інспектор поліції за хабарі видавав дозволи на зброю
- Сьогодні, 06:27
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За хабар поліцейський обіцяв видати необхідні довідки чоловіку, який не мав права на володіння зброєю
Співробітники СБ України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції затримали на хабарі старшого інспектора сектору контролю за обігом зброї поліції Івано-Франківщини.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Правоохоронці встановили, що капітан поліції вимагав дев’ять тисяч гривень у місцевого мешканця за сприяння в оформленні документів на травматичну зброю. За цю суму поліцейський обіцяв видати необхідні довідки чоловіку, який не мав права на володіння зброєю.
Оперативники СБ України задокументували передачу старшому інспектору авансу розміром в одну тисячу та затримали його у приміщенні управління під час отримання решти хабара. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.