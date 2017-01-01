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    На Прикарпатті інспектор поліції за хабарі видавав дозволи на зброю

    • Сьогодні, 06:27
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    <span>Поліцейський вимагав 9 тис грн у чоловіка за сприяння в оформленні документів на травматичну зброю&nbsp;</span>
    Поліцейський вимагав 9 тис грн у чоловіка за сприяння в оформленні документів на травматичну зброю 

    За хабар поліцейський обіцяв видати необхідні довідки чоловіку, який не мав права на володіння зброєю

    Співробітники СБ України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції затримали на хабарі старшого інспектора сектору контролю за обігом зброї поліції Івано-Франківщини.

    Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Правоохоронці встановили, що капітан поліції вимагав дев’ять тисяч гривень у місцевого мешканця за сприяння в оформленні документів на травматичну зброю. За цю суму поліцейський обіцяв видати необхідні довідки чоловіку, який не мав права на володіння зброєю.

    Оперативники СБ України задокументували передачу старшому інспектору авансу розміром в одну тисячу та затримали його у приміщенні управління під час отримання решти хабара. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

    СБУ хабар
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