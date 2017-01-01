На пропускному пункті «Мар’їнка» утворилася черга з майже 400 автомобілів

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Фото: uapress.info

Сотні автомобілів не можуть добратися до пунктів призначення

Зранку суботи 25 лютого на контрольних пунктах в’їзду/виїзду з окупованої частини Донбасу перебувала така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 100/170; «Мар’їнка» – 200/190; «Новотроїцьке» – 25/40; «Гнутове» – 150/70. Про це ідеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Загалом минулої доби пасажиропотік через лінію розмежування в районі проведення АТО залишався на рівні попереднього дня. Усього контрольні пункти в`їзду-виїзду перетнули 26,7 тисяч осіб та 4,1 тисячі транспортних засобів: «Майорське» - 6120 осіб та 770 транспортних засобів; «Мар'їнка» - 6380 осіб та 1170 транспортних засобів; «Новотроїцьке» - 5910 осіб та 1310 транспортних засобів; «Гнутове» - 3805 осіб та 890 транспортних засобів; «Станиця Луганська» - 4500 осіб, повідомляють прикордонники.

Черги на КПП лінії розмежування - постійне явище. Наприклад, минулого листопада на КПП «Мар’їнка» утворилася черга у понад 200 автомобілів, що прямували в обох напрямках.