На ринку у Києві сталася масова бійка: постраждало п'ятеро осіб

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Конфлікт виник між представниками ринку і представниками орендаря землі

У Дарницькому районі Києва на території ринку виникла бійка між підприємцями і представниками орендаря землі. Внаслідок сутички кілька людей звернулися по допомогу до лікарів.

Як повідомили у столичній поліції, вранці правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомі зносять торгові точки. За викликом виїхали патрульні, співробітники районного управління поліції і спецпідрозділу.

Як з’ясувалося, конфлікт виник між представниками ринку і представниками орендаря землі.

«Орендар найняв людей і привіз будівельну техніку для встановлення паркану. Однак підприємці почали зводити барикади. Врешті-решт виник конфлікт, почалася бійка, було застосовано цеглу і вогнегасники. Також були спроби заблокувати рух», – ідеться у повідомленні.

Поліція втрутилася в сутичку і створила кордон між учасниками конфлікту.

Унаслідок конфлікту через демонтаж кіосків на вулиці Ревуцького в Києві постраждало п'ятеро осіб. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

«Станом на даний момент до столичної поліції від лікарів надійшло 5 повідомлень про потерпілих. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі ситуацію стабілізовано.