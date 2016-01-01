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    На ринку у Києві сталася масова бійка: постраждало п'ятеро осіб

    • Вчора, 16:31
    • Розсилка

    Конфлікт виник між представниками ринку і представниками орендаря землі

    У Дарницькому районі Києва на території ринку виникла бійка між підприємцями і представниками орендаря землі. Внаслідок сутички кілька людей звернулися по допомогу до лікарів.

    Як повідомили у столичній поліції, вранці правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомі зносять торгові точки. За викликом виїхали патрульні, співробітники районного управління поліції і спецпідрозділу.

    Як з’ясувалося, конфлікт виник між представниками ринку і представниками орендаря землі.

    «Орендар найняв людей і привіз будівельну техніку для встановлення паркану. Однак підприємці почали зводити барикади. Врешті-решт виник конфлікт, почалася бійка, було застосовано цеглу і вогнегасники. Також були спроби заблокувати рух», – ідеться у повідомленні.

    Поліція втрутилася в сутичку і створила кордон між учасниками конфлікту.

    Унаслідок конфлікту через демонтаж кіосків на вулиці Ревуцького в Києві постраждало п'ятеро осіб. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

    «Станом на даний момент до столичної поліції від лікарів надійшло 5 повідомлень про потерпілих. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення», – сказано в повідомленні.

    Зазначається, що наразі ситуацію стабілізовано.

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