На Рівненщині чоловік стріляв у поліцейських

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Стрільця доставили до лікарні для медичного обстеження на стан сп’яніння

Опівночі 12 травня до правоохоронців надійшла інформація про те, що на вулиці Підборці в місті Дубно стріляють.

На трьох поліцейських, які прибули на місце події, молодий чоловік, відчинивши двері, направив пістолет. Правоохоронці швидко зачинили їх та не давали чоловікові вийти. Однак через деякий час з вікна двічі пролунали постріли в бік поліцейських. Під час інциденту ніхто не постраждав. Зловмисник мав при собі стартовий пістолет марки «Ekol Alp», що споряджається холостими патронами калібру 9 мм.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Рівненщини.

Стрільця доставили до лікарні для медичного обстеження на стан сп’яніння, проте він відмовився від його проходження. За зовнішніми ознаками було очевидно, що дубенчанин напідпитку.

За фактом опору працівникам правоохоронного органу під час виконання службових обов'язків слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання за її санкцією – дворічне ув’язнення. Вирішується питання повідомлення молодику про підозру у вчиненому кримінальному правопорушенні.

Як з’ясували правоохоронці, зловмисником є 23-річний мешканець Дубна — раніше судимий за крадіжки та злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків. Наразі він перебуває під адміністративним наглядом, однак протягом останнього року дев’ять разів порушував його вимоги.