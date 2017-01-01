На Рівненщині оголосили карантин через африканську чуму свиней

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Фото: Рівненська ОДА На село Городок накладено карантин

Заборонено продаж свинини

На Рівненщині оголосили карантин через загибель домашніх свиней. Експертиза підтвердила діагноз – африканська чума. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Рівненської ОДА, передає «Главком».

«У селі Городок Володимирецького району у приватному господарстві виявили загибель домашніх свиней. Експертиза засвідчила діагноз – африканська чума. З метою координації дій 21 квітня проведено засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії при Володимирецькій РДА, рішенням якої визначено межі епізоотичних осередків, зони захисту та нагляду, затверджено план заходів. На село Городок накладено карантин», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що при в’їзді до села встановлено два ветеринарно-поліцейських пости. Облаштовуються дизбар’єри.

Спеціалісти обстежують приватні домогосподарства. В усьому районі заборонено продаж свинини.

Якщо ж нових випадків захворювання не зафіксують, карантин може бути знято через 40 днів.

Нагадаємо, з початку року на Рівненщині це вже третій випадок загибелі свиней через африканську чуму.