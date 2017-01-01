На Рівненщині застрелили адвоката та поранили екс-начальника обласної поліції

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На місці події працює слідчо-оперативна група та експерти

У місті Дубно застрелили 43-річну адвокатку Віту Шаблій, яка балотувалася на посаду мера. Повідомляється, що вбивство сталося ввечері, 1 квітня, на вул. Жуковського.

Також під час стрілянини поранили колишнього начальника обласної поліції В`ячеслава Чайку. Він наразі перебуває у лікарні.

В поліції повідомили, що на місці події працює слідчо-оперативна група та експерти.

«Близько 20-ї години до поліції надійшло повідомлення зі станції швидкої медичної допомоги м. Дубно, що у приватному будинку на вулиці Жуковського поранено чоловіка. Поліцейські, які виїхали за викликом, виявили на місці події мертвою 43-річну жінку. Її 55-річного чоловіка з вогнепальним пораненням госпіталізували до лікарні», - повідомили в поліції.