На Рівненщині згоріла одноповерхова школа
- Сьогодні, 14:15
-
Розсилка
Частину шкільного обладнання і меблів встигли врятувати
У понеділок уранці, 17 квітня, в селі Слобідка (Острозький район Рівненської області) згоріла одноповерхова школа. Повідомлення про пожежу надійшло о 9:05, йдеться у повідомленні ДСНС.
Гасити пожежу відправили два чергових відділення пожежно-рятувальної частини Острога. До моменту приїзду вогонь поширився на значну площу даху будівлі, і на підмогу було викликано пожежників з сусіднього Нетішина.
О 10:35 пожежу було локалізовано, але, судячи з фотографій, дах школи вигорів практично повністю. Судячи з відео, які встигли викласти в Youtube, частину шкільного обладнання і меблів встигли врятувати.
Жертв і потерпілих немає. На місце приїхав заступник начальника облуправління ДСНС Олег Панюк. Зауважимо, що у Слобідці проживає менш ніж 500 осіб.
Джерело: zaxid.net