На Рівненщині згоріла одноповерхова школа

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Частину шкільного обладнання і меблів встигли врятувати

У понеділок уранці, 17 квітня, в селі Слобідка (Острозький район Рівненської області) згоріла одноповерхова школа. Повідомлення про пожежу надійшло о 9:05, йдеться у повідомленні ДСНС.

Гасити пожежу відправили два чергових відділення пожежно-рятувальної частини Острога. До моменту приїзду вогонь поширився на значну площу даху будівлі, і на підмогу було викликано пожежників з сусіднього Нетішина.

О 10:35 пожежу було локалізовано, але, судячи з фотографій, дах школи вигорів практично повністю. Судячи з відео, які встигли викласти в Youtube, частину шкільного обладнання і меблів встигли врятувати.

Жертв і потерпілих немає. На місце приїхав заступник начальника облуправління ДСНС Олег Панюк. Зауважимо, що у Слобідці проживає менш ніж 500 осіб.

Джерело: zaxid.net