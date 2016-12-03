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    На Сумщині прикордонник погорів на хабарі у 12 тис. гривень

    • Сьогодні, 18:27
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    Чоловік брав кошти за незаконне переміщення через державний кордон товарів

    Сьогодні, 26 лютого, співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з військовою прокуратурою та співробітниками Національної поліції затримали старшого інспектора прикордонної служби Сумського прикордонного загону у званні «старший лейтенант», повідомляє прес-служба відомства.

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    Інформацію про протиправну діяльність здобули та задокументували прикордонники внутрішньої та власної безпеки по Сумському прикордонному загону. Затримали офіцера  в рамках кримінального провадження, розпочатого за повідомленням прикордонників за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.368 ККУ.

    «Затримали його на гарячому - при отриманні неправомірної вигоди в розмірі 12 тисяч гривень за сприяння у протиправній діяльності, пов'язаної із незаконним переміщенням  через державний кордон товарів народного споживання поза встановленими пунктами пропуску», - повідомляють у відомстві.

    Варто зауважити, що Держприкордонслужба й надалі буде продовжувати очищати лави від нечистих на руку військовослужбовців, не зважаючи на звання та статус.

     

     

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    Держприкордонслужба хабар Сумщина
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