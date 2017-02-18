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    На Сумщині в казармі сталася пожежа, загинули військові

    • Сьогодні, 17:32
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    Пожежа
    Пожежа

    У військовій частині проведуть службове розслідування

    У розташуванні 16 окремого мотопіхотного батальйону на Сумщині сталася пожежа, внаслідок якої двоє військовослужбовців загинули, ще один травмувався.

    Як повідомляє прес-служба Міноборони, пожежа виникла опівдні 18 лютого.

    «На даний час пожежу локалізовано, постраждалого військовослужбовця доставлено у медичний заклад, де йому надано кваліфіковану допомогу», - зазначається в повідомленні.

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    З метою з’ясування причин та обставин, що призвели до трагедії, зараз на місці події працює комісія від Державної служби з надзвичайних ситуацій та оперативного командування «Північ» Сухопутних військ Збройних Сил України.

    За даним фактом призначено службове розслідування.

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