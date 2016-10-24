На Тайвані перекинувся туристичний автобус: 32 загиблих

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Загалом в автобусі знаходилося 45 осіб, 13 з яких було доправлено в лікарню

Неподалік від столиці Тайваню Тайбея перекинувся туристичний автобус.

Як повідомляє ВВС, щонайменше 32 людини загинуло.

«Загалом в автобусі знаходилося 45 осіб, 13 з яких було доправлено в лікарню, повідомляють рятувальні служби. У більшості постраждалих серйозні травми. Усі постраждалі були жителями Тайваню. Аварія сталася в ніч з понеділка на вівторок на шосе неподалік від Тайбея», – йдеться в повідомленні.

На кадрах, які показує місцеве телебачення, видно, що автобус, який перекинувся, лежить на узбіччі дороги. Навколо нього знаходяться численні машини швидкої допомоги і пожежні бригади.

Серед постраждалих багато людей похилого віку, повідомляють рятувальники.

За даними місцевих ЗМІ, туристи їхали з ферми, де вони спостерігали за цвітінням сакури.

Доки не ясно, що стало причиною аварії. Поліція перевіряє, чи не перевищував швидкість водій автобуса, повідомляють місцеві ЗМІ.

Автобусу було близько 19 років, передає Франс Пресс. Він належав агентству, яке організовує тури по всьому Тайваню.