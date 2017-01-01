На Тернопільщині пацієнти туберкульозного диспансеру влаштували поножовщину

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Фото: ГУ НП у Тернопільській області

П'яні розбірки влаштували 61-річний раніше неодноразово судимий чоловік та 26-річний хлопець

У Тернопільській області в протитуберкульозному диспансері побилися двоє пацієнтів. Зараз один з них у реанімації з ножовим пораненням. Про це повідомляє прес-служба поліції Тернопільської області.

У поліції розповіли, що повідомлення про конфлікт між пацієнтами надійшло від чергової медсестри протитуберкульозного диспансеру. П'яні розбірки влаштували 61-річний раніше неодноразово судимий чоловік та 26-річний хлопець.

«Спочатку молодший з опонентів вдарив кулаком в обличчя жителя села Ренів, а той, довго не роздумуючи, побіг на кухню, схопив ножа і всадив 26-річному хлопцеві в живіт», - повідомили в поліції.

Хлопець з проникаючим пораненням і пошкодженням життєво важливих органів у даний час знаходиться в реанімації. Його стан медики оцінюють як важкий.

61-річного чоловіка поліцейські затримали. З'ясувалося, що він має не одну судимість саме за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Він зараз знаходиться в СІЗО. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.