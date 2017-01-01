На український ринок може вийти найбільший європейський лоукостер

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Авіаперевізник Ryanair

Авіаперевізник Ryanair може вийти на український ринок уже 15 березня

Найбільший європейський лоукостер Ryanair може почати роботу в Україні вже з 15 березня 2017 року, передає avianews.com із посиланням на інформацію у коді нідерландської версії сайту Ryanair.

Повідомляється, що інформацію про рейси Ryanair з аеропортів Львова та Києва («Жуляни») виявив один з користувачів, який у січні повідомляв про появу рейсу Львів – Вроцлав за два дні до його оголошення. Зазначимо, напередодні міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі одного з телеканалів анонсував на 15 березня прес-конференцію з одним із найбільших лоукостерів Європи, однак не уточнив, про якого авіаперевізника йдеться.

«Сподіваюся, що 15 березня це відбудеться і в Києві, і у Львові. Ця авіакомпанія поінформує про маршрути, своє бачення ринку і про потенційні напрямки подальшої співпраці», – зазначив Омелян.

Нагадаємо, в грудні 2016 року повідомлялося, що найбільший європейський лоукостер Ryanair планує через рік запустити авіарейси з Києва.