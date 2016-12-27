На українсько-польському кордоні застрягли понад 1300 автівок

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Черги на кордоні з Польщею

Невеликі черги є також на кордоні з Угорщиною та Словаччиною

Станом на 8:00 середи, 11 січня, на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 1340 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Так, 50 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг - Зосін», 180 - у ПП «Ягодин-Дорогуськ» на Волині.

У Львівській області у ПП «Шегині - Медика» своєї черги очікували ще 200 автівок, у ПП «Угринів - Долгобичув» - 140, у ПП «Краковець - Корчова» - 200 (150 автомобілів - на додатковій смузі), у ПП «Грушів - Будомєж» - 150, у ПП «Смільниця - Кросценко» - 20, у ПП «Рава-Руська - Гребенне» - 250 автомобілів.

Окрім того, на кордоні з Угорщиною у ПП «Чоп (Тиса) - Загонь» перебувало 30 автомобілів, у ПП «Вилок - Тісабеч» - 20, у ПП «Лужанка - Берегшурань» - 20 авто. На кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску «Ужгород - Вишнє Німецьке» - 20 автомобілів.

При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.