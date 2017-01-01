На вході до парламенту нардепам нагадують про дрес-код

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Фото: Станіслав Груздєв Депутати на засіданні Верховної Ради

Апарат ВР просить дотримуватися світових норм офісно-ділового дрес-коду

Прес-служба апарату Верховної Ради України просить відвідувачів парламенту дотримуватися певного дрес-коду. Про це йдеться в оголошеннях, розміщених при вході в парламент.

«Шановні друзі! Під час відвідування Верховної Ради просимо вас дотримуватися світових норм офісно-ділового дрес-коду», – йдеться у повідомленні.

В оголошенні вказано, що стандартами офісно-ділового стилю є строгість, охайність, стриманість, елегантність, доглянутість.

Відвідувачів просять утриматися від вечірнього, спортивного, маскарадного, занадто відвертого, пляжного одягу та взуття.

Джерело: Укрінформ