На вході до парламенту нардепам нагадують про дрес-код
- Сьогодні, 10:58
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Фото: Станіслав Груздєв
Депутати на засіданні Верховної Ради
Апарат ВР просить дотримуватися світових норм офісно-ділового дрес-коду
Прес-служба апарату Верховної Ради України просить відвідувачів парламенту дотримуватися певного дрес-коду. Про це йдеться в оголошеннях, розміщених при вході в парламент.
«Шановні друзі! Під час відвідування Верховної Ради просимо вас дотримуватися світових норм офісно-ділового дрес-коду», – йдеться у повідомленні.
В оголошенні вказано, що стандартами офісно-ділового стилю є строгість, охайність, стриманість, елегантність, доглянутість.
Відвідувачів просять утриматися від вечірнього, спортивного, маскарадного, занадто відвертого, пляжного одягу та взуття.
Джерело: Укрінформ