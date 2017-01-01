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    На вході до парламенту нардепам нагадують про дрес-код

    • Сьогодні, 10:58
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    Депутати на засіданні Верховної Ради
    Фото: Станіслав Груздєв
    Депутати на засіданні Верховної Ради

    Апарат ВР просить дотримуватися світових норм офісно-ділового дрес-коду

    Прес-служба апарату Верховної Ради України просить відвідувачів парламенту дотримуватися певного дрес-коду. Про це йдеться в оголошеннях, розміщених при вході в парламент.

    «Шановні друзі! Під час відвідування Верховної Ради просимо вас дотримуватися світових норм офісно-ділового дрес-коду», – йдеться у повідомленні.

    В оголошенні вказано, що стандартами офісно-ділового стилю є строгість, охайність, стриманість, елегантність, доглянутість.

    Відвідувачів просять утриматися від вечірнього, спортивного, маскарадного, занадто відвертого, пляжного одягу та взуття.

    Джерело: Укрінформ

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