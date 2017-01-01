На вихідних в Україні збережеться тепла погода з короткочасними дощами

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Дощі в Україні

У суботу в більшості регіонів України очікуються невеликі дощі

У найближчу добу, 20 травня, погоду в Україні визначатиме тепла і нестійка повітряна маса, на заході - сухе повітря, повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу в більшості регіонів України очікуються невеликі, вдень у південних і центральних областях помірні дощі, місцями грози, лише в західній частині без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м / с. Температура вночі 4-9 °, в південній частині і на Закарпатті 6-11 °, вдень 14-19 °, в західних областях 19-25 °.

У Києві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ; температура вночі 7-9 °, вдень 17-19 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 20 травня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 32,5 градусів тепла в 1996 році, найнижча вночі на позначці 1,1 градуса вище нуля в 1943 році.

У неділю, 21 травня, вночі в центральних і південних областях очікуються невеликі, вдень по всій Україні помірні короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м / с. Температура вночі 4-9 ° тепла (в південній частині і на Закарпатті 6-11 °), вдень 17-22 °.

У Києві 21 травня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м / с. Температура вночі 7-9 °, вдень 20-22 °.

19 травня температура води в Чорному і Азовському морях була 16-18 °, в районі Приморська і Одеси 14 °; в Дніпрі біля Києва 14 °.