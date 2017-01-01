На Вінниччині поліцейські організували наркобізнес «повного циклу»

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Співробітники Служби безпеки викрили на Вінниччині двох поліцейських на організації розгалуженого наркоугруповання

Під час проведення обшуків співробітники СБУ вилучили понад один кілограм марихуани

Співробітники Служби безпеки викрили на Вінниччині двох поліцейських на організації розгалуженого наркоугруповання.

Про це інформує прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що старший оперуповноважений та інспектор поліції організували «повний цикл» наркобізнесу. За їх вказівкою місцеві мешканці вирощували у теплицях марихуану. Зловмисники реалізовували оптові партії наркотику через створену розгалужену мережу дилерів, підібраних з числа колишніх працівників органів внутрішніх справ. Останні продавали марихуану «кінцевим споживачам» у місті Хмільник», – йдеться в повідомленні.

Оперативники затримали капітана та старшого лейтенанта у приватному будинку одного зі спільників: «Під час проведення обшуків за місцем проживання наркоділків співробітники СБ України вилучили понад один кілограм марихуани. За інформацією спецслужби, зловмисники також реалізовували психотропні речовини».

Відкрито кримінальне провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників наркоугруповання.