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    На Вінниччині земельний конфлікт завершився стріляниною, є поранений

    • Сьогодні, 16:14
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    Конфлікт виник між фермером – орендарем земельних паїв та невідомими немісцевими особами, повідомили в поліції

    На територію зернотоку в селі Метанівка Вінницької області увірвались близько 20 озброєних чоловіків та почали стрілянину, під час якої було поранено одну людину.

    Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

    «Поліція блокувала місце конфлікту та припинила протиправні дії. У результаті перемовин частина людей у балаклавах склала зброю, з рештою ведуться перемовини», – йдеться у повідомленні.

    У відомстві зазначили, що наразі ситуація перебуває під контролем. На місці працює слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції та спецпідрозділи.

    За попередніми даними, конфлікт виник між фермером – орендарем земельних паїв та невідомими немісцевими особами.

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