  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На всіх трьох напрямках у зоні АТО активізувалися снайпери, - штаб

    • Вчора, 07:01
    • Розсилка

    За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 45 ворожих обстрілів

    За минулу добу у зоні проведення АТО російські бойовики 45 разів обстріляли позиції українських військових, передає прес-служба штабу АТО.

    На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстріляли Красногорівку та Талаківку. З гранатометів та стрілецької зброї — Широкине, Старогнатівку, Талаківку, Павлопіль, Гнутове та Водяне.

    На Донецькому напрямку з гранатометів та мінометів були обстріляні позиції в районі Луганського, Троїцького, Зайцевого, Верхньоторецького, Авдіївки та Крутої Балки.

    На Луганському напрямку з мінометів противник вів вогонь по Малиновому. З гранатометів — по Балці Крутенькій, Новозванівці, Станиці Луганській.

    На всіх трьох напрямках активізувалися снайпери. Вони вели вогонь поблизу Гнутового, Водяного, Талаківки, Новозванівки та Авдіївки.

    Загалом за минулу добу відбулося 45 обстрілів.

    Читайте також
    Бойовики на Донбасі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ