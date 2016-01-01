На всіх трьох напрямках у зоні АТО активізувалися снайпери, - штаб

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За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 45 ворожих обстрілів

За минулу добу у зоні проведення АТО російські бойовики 45 разів обстріляли позиції українських військових, передає прес-служба штабу АТО.

На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстріляли Красногорівку та Талаківку. З гранатометів та стрілецької зброї — Широкине, Старогнатівку, Талаківку, Павлопіль, Гнутове та Водяне.

На Донецькому напрямку з гранатометів та мінометів були обстріляні позиції в районі Луганського, Троїцького, Зайцевого, Верхньоторецького, Авдіївки та Крутої Балки.

На Луганському напрямку з мінометів противник вів вогонь по Малиновому. З гранатометів — по Балці Крутенькій, Новозванівці, Станиці Луганській.

На всіх трьох напрямках активізувалися снайпери. Вони вели вогонь поблизу Гнутового, Водяного, Талаківки, Новозванівки та Авдіївки.

Загалом за минулу добу відбулося 45 обстрілів.