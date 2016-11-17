На Закарпатті підприємцю, який намагався нелегально вивезти 11 вагонів із лісом, прокуратура оголосила підозру

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У кримінальній схемі із вивезення українського лісу за кордон було задіяно 18 експортерів

Одному із нелегальних експортерів українського лісу за кордон правоохоронці оголосили повідомлення про підозру, повідомляє місцеве видання.

Ще у квітні 2016 року, завдяки допомозі громадськості й ЗМІ, Закарпатська поліція виявила й затримала на залізничній станції Чопа 22 вагони з деревиною різних порід. Цю деревину намагались експортувати в країни Західної Європи, зокрема до Угорщини та Чехії.

Далі, в липні, уже самі чопські митники затримали ще 28 вагонів з аналогічною деревиною.

Поліція розпочала за даними фактами кримінальні провадження, які розслідує слідче управління ГУНП області.

У ході досудового розслідування з’ясувалося, що ці 50 вагонів з деревиною різних порід загальною масою 2300 кубометрів намагались експортувати за кордон 18 експортерів (10 з Львівської області і 8 – з Закарпаття). При цьому всі вони відправляли деревину через одне й те ж приватне товариство з Ужгорода.

У ході перевірки документації на вантаж слідчі з’ясували невідповідність документів. Зокрема, у них було вказано, що експортуються паливні дрова довжиною 1 метр. Насправді ж частина «дров» мала довжину 2-3 метри. Кожен такий стовбур можна порізати на дошки, бруси та інші будматеріали, вартість яких на Заході зовсім інша, ніж паливних дров.

Так, один із експортерів, фізична особа-підприємець з Мукачівського району, намагався вивезти за кордон за фіктивним сертифікатом про походження 11 вагонів деревини загальною масою 570 кубометрів. Матеріали по ньому слідчі виділили в окреме провадження. Підприємцю оголошено підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України (Використання підроблених документів). Досудове розслідування у справі вже завершено, остаточне рішення – за судом.

Розслідування решти епізодів кримінального провадження триває. Усі 50 вагонів з лісоматеріалами затримані й перебувають на відповідальному зберіганні до завершення розслідування й рішення суду.

Нагадаємо, ще влітку поліцейські викрили злочинців, які незаконно вирубали ліс на Волині та Закарпатті.