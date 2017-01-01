На Закарпатті зараз немає підтоплень будинків та дворогосподарств

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Підтопленими залишаються деякі сільгоспугіддя та присадибні ділянки

Підрозділами ДСНС та комунальними службами проведено роботи з відкачування води з підвалів

У Закарпатській області вже не спостерігається підтоплень дворогосподарств та житлових будинків. Натомість залишаються підтопленими 385 гектарів сільгоспугідь та 4,3 гектари присадибних ділянок у Виноградівському районі.

Про це повідомляє УДСНС у Закарпатській області.

Окрім цього, паводковою водою висотою до 0,5 метри перелито дорожнє полотно на дорозі місцевого значення у с.Шаланки Виноградівського району протяжністю до 1 кілометру. Рух по цій ділянці дороги обмежено.

Підрозділами ДСНС та комунальними службами області у всіх постраждалих районах проведено роботи з відводу води з території дворогосподарств та відкачування води з підвалів підтоплених будинків і будівель в Тячівському, Рахівському, Іршавському та Мукачівському районах.

За повідомленням Закарпатського центру з гідрометеорології, протягом 5 лютого по області очікується продовження дощів, місцями сильних, у горах подекуди з мокрим снігом.

На річках утримається підвищена водність з коливаннями рівнів в межах 0,5 метри. На річках Латориця та Тиса у районі м.Чоп продовжиться підвищення рівня води на 0,7-1,2 метри (утримання води на заплаві) та 3-3,5 метри відповідно, руйнування льодового покриву, можливе утворення заторів льоду.