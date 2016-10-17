На Запорізькій АЕС незаплановано зупинився енергоблок. Причини з'ясовуються

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Запорізька АЕС

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС знаходиться в нормі

21 травня 2017 року о 15:09 енергоблок №1 Запорізької АЕС дією автоматики відключено від енергомережі. Причини спрацьовування автоматики з'ясовуються. Про це повідомляє прес-служба Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом».

«В даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 3 енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 2 670 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає», - зазначається у повідомленні.

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону, додали в НАЕК.

Довідка. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 р., третій - в 1986 р., четвертий - в 1987 р., п'ятий - в 1989 р., шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.