На засіданні ради Міноборони ветеран АТО побив генерала за георгіївські стрічки

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За словами волонтера, рада при Міноборони регулярно отримує фінансування з бюджету й «пиляє» мільйони гривень щороку

Під час засідання громадської ради при Міноборони ветеран АТО побив генерала Віктора Палія, який є главою цієї ради.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Роман Синіцин.

За його словами, ця рада регулярно отримує фінансування з бюджету й «пиляє» мільйони гривень щороку. Проте реальні бійці АТО й волонтери почали цікавитись і моніторити її діяльність. І, як з'ясувалося, вона на бюджетні гроші влаштовує проросійські «ватні заходи», зрежисовані в Москві.

За словами Синіцина, коли сьогодні заговорили про георгіївські стрічки, «діди стали на амбразуру і почали волати про: «это почетно», «кто дал вам право называть их колорадскими».

«В результаті невідомий ветеран російсько-української війни розбив генералу Палію ї******к», – ідеться у повідомленні волонтера. Волонтер Максим Діженко опублікував на своїй сторінці у Facebook відео бійки.

У свою чергу «Громадське» назвало ім'я учасника бойових дій на Донбасі – Дмитро Різниченко. Це він влаштував бійку в київському Домі офіцерів під час публічного звіту Держслужби у справах ветеранів за 2016 рік.





«Приводом для суперечок стали звинувачення з боку Різниченка на адресу Організації ветеранів України та її очільника – екс-депутата від Компартії України Петра Цибенка в організації минулого року в Києві «путінського флешмобу з колорадськими стрічками» на гроші з українського бюджету», – йдеться у повідомленні.