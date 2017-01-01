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    На зборах організації Медведчука у Конотопі стався скандал за участю мера міста

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    Активісти на зборах руху Медведчука
    Активісти на зборах руху Медведчука

    В «Українському виборі» заявляють, що мер міста влаштував дебош

    26 квітня в Конотопі відбулися збори активістів руху «Український вибір - Право народу» і громадських об'єднань Сумщини, присвячені питанням виконання Мінських угод, мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і соціально-економічної ситуації в країні.

    Під кінець зборів, під час обговорення проблем міста і регіону, в приміщення увірвався мер Конотопа Артем Семеніхін і влаштував дебош, повідомляє прес-служба «Українського вибору».

    В прес-службі зазначають, що, незважаючи на протидію, активісти руху провели збори, запросивши до дискусії своїх політичних опонентів.

    «Однак на заключному етапі зборів, коли учасники перейшли до обговорення проблем міста і регіону, в приміщення увірвався мер Конотопа Артем Семеніхін. Поведінка міського голови, що представляє партію «Свобода», цілком можна охарактеризувати одним словом - дебош: градоначальник вигукував лайки і трощив столи. Своєю поведінкою він продемонстрував, що думка жителів міста, представників громадянського суспільства його не цікавить», - повідомили в «Українському виборі».

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    На зборах організації Медведчука у Конотопі стався скандал за участю мера міста
    На зборах організації Медведчука у Конотопі стався скандал за участю мера міста
    На зборах організації Медведчука у Конотопі стався скандал за участю мера міста

    Рух закликає всіх громадян Конотопа, що займають активну громадянську позицію, дати жорстку оцінку діям мера. 

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