На Житомирщині хочуть легалізувати видобуток бурштину

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Видобуток бурштину в Україні

Планується створення обласного комунального підприємства, яке буде займатися видобутком бурштину

У 2017 році в Житомирській області планується створення обласного комунального підприємства, яке буде займатися видобутком бурштину. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на голову Житомирської ОДА Ігора Гундіча.

«Я, голова облради та депутати прийшли до висновку, що потрібно створювати комунальне підприємство. Думаю, іншого шляху у нас немає. Ми будемо рухатися до того, щоб в цьому році створити обласне комунальне підприємство. Як воно буде називатися – неважливо. Головне – це вирішити проблемне питання і направити в легальне русло. У мене немає ніяких особистих інтересів у бурштинових районах і не буде. Наступного тижня делегація з Житомирської області має намір відвідати Волинську область і подивитися, як вони створювали таке підприємство, обмінятися досвідом», – сказав Гундіч.

У червні в Житомирській області влада активно обговорювала питання створення комунального підприємства Янтар Полісся, яке буде займатися видобутком та переробкою корисних копалин і дорогоцінних металів з наступною реалізацією виробів.

Згідно з інформацією агентства, проект статуту цього підприємства містив 28 пунктів: видобуток корисних копалин, переробка природного каменю та виробництво виробів з нього; видобуток дорогоцінних металів і каменів з подальшим виготовленням і реалізацією виробів; видобуток торфу; виробництво вапна та гіпсових сумішей; розробка кар'єрів і рекультивація земель і т. д. Однак рішення про створення такого комунального підприємства так і не було прийнято.