НАБУ: Слідство у справі Мартиненка перебуває в завершальній стадії

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Ситник зауважив, що прокуратура очікує відповіді на запити до інших країн, розіслані у справі Мартиненка

Національне антикорупційне бюро готується до фінальних рішень у справі Мартиненка, очікуючи відповідей на запити з-за кордону.

Про це в ефірі програми FACE2FACE з Тетяною Даниленко на телеканалі ZIK заявив Артем Ситник, директор Національного антикорупційного бюро.

Зокрема, очільник НАБУ відмітив: «У нас тут якраз зараз така ситуація, що краще не коментувати хід цієї справи. Ми розуміємо, що всі чекають остаточного рішення по цій справі: і ми і Мартиненко, і суспільство. Ми проробили величезну роботу разом з прокурорами, і Холодницький про це неодноразово заявляв, і я говорю про те, що слідство знаходиться на завершальній стадії. На моє глибоке переконання, там є достатньо доказів, які вказують на скоєння корупційних правопорушень цілого ряду осіб. Ми знаходимось на стадії прийняття фінальних рішень по цій справі».

Артем Ситник зауважив, що прокуратура очікує відповіді на запити до інших країн, розіслані у справі Мартиненка для того, щоб прийняти «фінальні» рішення у цій справі.

«На жаль іноді дуже повільно виконуються міжнародні правові доручення. Їх величезна кількість була, я не можу навіть точно сказати, скільки їх взагалі було. І, наприклад, коли ми говоримо про якісь певні процесуальні рішення, то прокуратура, наприклад, каже: давайте ми дочекаємось відповіді з Австрії, подивимось, що вони надішлють і ми це будемо враховувати при прийнятті рішень. Зараз майже всі матеріали отримані. Думаю, що найближчим часом всі рішення будуть прийняті», – підкреслив гість.

Натомість, рішення суду, відповідно до якого НАБУ мало б закрити справу, очільник антикорупційного відомства назвав маніпуляцією: «По-перше, сама ухвала незаконна. Питання щодо зобов’язання закриття справи не входить до компетенції суду. Це рішення явно незаконне. По-друге, там було зобов’язання розглянути клопотання, а не закрити справу. Команда захисту Мартиненка все це перекручує. Це постійний, безупинний процес: замість того, щоб працювати в правовій площині, окремі захисники переносять захист свого клієнта в Фейсбук».