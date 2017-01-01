НАБУ спростувало інформацію про декларації працівників СБУ

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Служба безпеки України передала Національному бюро декларацію одного працівника – в рамках розслідування кримінального провадження

Національне антикорупційне бюро України спростовує інформацію про поширення даних декларацій працівників СБУ і заявляє про замовність цього фейку.

Як наголошує прес-служба НАБУ, таким чином антикорупційне бюро намагалися дискредитувати.

«У тексті публікації не вказано автора повідомлення, джерело інформації, відсутні будь-які конкретні факти щодо того коли, ким і в який спосіб були «поширені відомості». Жодне із ЗМІ не зверталося до Національного бюро з метою перевірки цієї інформації. Зміст та форма поширення такого повідомлення вказує на замовний характер публікацій з метою дискредитації Національного бюро та його співробітників», – йдеться в заяві.

У НАБУ нагадали, що фейк розповсюдила 28 квітня низка ЗМІ із посиланням на інтернет-ресурс Golos.ua.

«Служба безпеки України передала Національному бюро декларацію одного працівника – в рамках розслідування кримінального провадження. Її зміст у жодний спосіб не розголошувався. Декларації інших працівників СБУ зберігаються на окремому сервері Служби безпеки, доступу до якого працівники НАБУ не мають», – запевнили в прес-службі.