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    НАБУ спростувало інформацію про декларації працівників СБУ

    • Сьогодні, 04:48
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    Служба безпеки України передала Національному бюро декларацію одного працівника – в рамках розслідування кримінального провадження

    Національне антикорупційне бюро України спростовує інформацію про поширення даних декларацій працівників СБУ і заявляє про замовність цього фейку.

    Як наголошує прес-служба НАБУ, таким чином антикорупційне бюро намагалися дискредитувати.

    «У тексті публікації не вказано автора повідомлення, джерело інформації, відсутні будь-які конкретні факти щодо того коли, ким і в який спосіб були «поширені відомості». Жодне із ЗМІ не зверталося до Національного бюро з метою перевірки цієї інформації. Зміст та форма поширення такого повідомлення вказує на замовний характер публікацій з метою дискредитації Національного бюро та його співробітників», – йдеться в заяві.

    У НАБУ нагадали, що фейк розповсюдила 28 квітня низка ЗМІ із посиланням на інтернет-ресурс Golos.ua.

    «Служба безпеки України передала Національному бюро декларацію одного працівника – в рамках розслідування кримінального провадження. Її зміст у жодний спосіб не розголошувався. Декларації інших працівників СБУ зберігаються на окремому сервері Служби безпеки, доступу до якого працівники НАБУ не мають», – запевнили в прес-службі.

    ЗМІ СБУ НАБУ
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