НАБУ завершило досудове розслідування у газовій «справі Онищенка»

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Йдеться про трьох працівників ПАТ «Укргазвидобування» та шістьох представників компаній-операторів спільної діяльності, підконтрольних, за версією слідства, народному депутату Олександру Онищенку

Вчора, 16 лютого, детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно дій низки осіб, задіяних у так званій «газовій справі». Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

Зазначене кримінальне провадження стосується дій дев’яти підозрюваних, які не перебувають у розшуку. Зокрема, йдеться про трьох працівників ПАТ «Укргазвидобування» та шістьох представників компаній-операторів спільної діяльності, підконтрольних, за версією слідства, народному депутату Олександру Онищенку. На переконання детективів НАБУ, вони були задіяні у схемі розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу, в результаті якої державі завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Підозрюваним інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.1 ст.388 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у згаданому кримінальному провадженні детективи НАБУ розпочали у грудні 2015 року. Слідством встановлено ймовірну причетність до скоєння злочинів 27 осіб. Під час досудового розслідування дев’ять осіб визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Ще дев’ять (включно з Олександром Онищенком) перебувають у розшуку. Самого народного депутата 8 серпня 2016 року було оголошено у національний розшук.

Раніше (5 липня) Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт, а 27 липня Генеральний прокурор підписав повідомлення про підозру народному депутату. Наразі вирішується питання про оголошення Олександра Онищенка у міжнародний розшук.