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    Набув чинності указ президента про реорганізацію РНБО

    • Сьогодні, 13:01
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    Засідання РНБО.
    Фото: ТСН
    Засідання РНБО.

    Служби з питань оборони і безпеки скасовані

    Указ Президента Петра Порошенка №109 щодо реорганізації структури апарату Ради національної безпеки і оборони. Документ був опублікований у виданні «Урядовий кур'єр».

    Таким чином, в структурі апарату РНБО залишилися секретар РНБО, його перші заступники і заступники, керівник апарату, а також служба з питань зовнішньої безпеки, служба з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.

     Крім того, в структурі апарату залишилися служба з питань інформаційної безпеки, служба стратегічного планування та аналізу, юридична служба, служби Головного ситуаційного центру, організаційної роботи та контролю та координаційної та адміністративної роботи. Також залишилися фінансово-економічна служба, служба управління персоналом, служба режимно-секретної роботи, служба забезпечення доступу до публічної інформації, служба з питань економічної, соціальної та енергетичної безпеки.

     У той же час, були створені служби з питань внутрішньої безпеки та забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки, служба з питань безпеки у військовій сфері, служба з питань мобілізації, а також служба з питань розвитку та інформаційних технологій.

    При цьому служба з питань оборони і служба безпеки були скасовані.

    Як повідомляв «Главком», 14 квітня Петро Порошенко реорганізував структуру апарату Ради національної безпеки і оборони.

    Петро Порошенко РНБО
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