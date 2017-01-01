Набув чинності указ президента про реорганізацію РНБО

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Фото: ТСН Засідання РНБО.

Служби з питань оборони і безпеки скасовані

Указ Президента Петра Порошенка №109 щодо реорганізації структури апарату Ради національної безпеки і оборони. Документ був опублікований у виданні «Урядовий кур'єр».

Таким чином, в структурі апарату РНБО залишилися секретар РНБО, його перші заступники і заступники, керівник апарату, а також служба з питань зовнішньої безпеки, служба з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.

Крім того, в структурі апарату залишилися служба з питань інформаційної безпеки, служба стратегічного планування та аналізу, юридична служба, служби Головного ситуаційного центру, організаційної роботи та контролю та координаційної та адміністративної роботи. Також залишилися фінансово-економічна служба, служба управління персоналом, служба режимно-секретної роботи, служба забезпечення доступу до публічної інформації, служба з питань економічної, соціальної та енергетичної безпеки.

У той же час, були створені служби з питань внутрішньої безпеки та забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки, служба з питань безпеки у військовій сфері, служба з питань мобілізації, а також служба з питань розвитку та інформаційних технологій.

При цьому служба з питань оборони і служба безпеки були скасовані.

Як повідомляв «Главком», 14 квітня Петро Порошенко реорганізував структуру апарату Ради національної безпеки і оборони.