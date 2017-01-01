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    Набув чинності закон про Єдиний реєстр військовозобов'язаних

    • Сьогодні, 09:01
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    Українські військові
    Українські військові

    В Україні з'явиться єдина централізована електронна база даних військовозобов'язаних

    Закон «Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних» набув чинності. Відповідний документ був опублікований у виданні «Голос України» в середу, 19 квітня 2017 року.

    Згідно з прикінцевими положеннями закону, він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Зокрема, в документі визначаються основні принципи створення і ведення реєстру, нормовані питання ведення військового обліку військовозобов'язаних, який буде здійснюватися не тільки на паперових облікових картках, але і в електронному вигляді в єдиній централізованій базі даних.

    Передбачається, що її наповненням будуть займатися працівники військових комісаріатів, а аналіз відомостей буде здійснювати Генеральний штаб Збройних сил України.

    Нагадаємо, 14 квітня президент України Петро Порошенко підписав законопроект № 2504-д «Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних».

    Верховна Рада України в середині березня підтримала в повторному другому читанні даний законопроект. За таке рішення проголосували 236 народних депутатів.

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