Набув чинності закон про Єдиний реєстр військовозобов'язаних

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Українські військові

В Україні з'явиться єдина централізована електронна база даних військовозобов'язаних

Закон «Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних» набув чинності. Відповідний документ був опублікований у виданні «Голос України» в середу, 19 квітня 2017 року.

Згідно з прикінцевими положеннями закону, він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Зокрема, в документі визначаються основні принципи створення і ведення реєстру, нормовані питання ведення військового обліку військовозобов'язаних, який буде здійснюватися не тільки на паперових облікових картках, але і в електронному вигляді в єдиній централізованій базі даних.

Передбачається, що її наповненням будуть займатися працівники військових комісаріатів, а аналіз відомостей буде здійснювати Генеральний штаб Збройних сил України.

Нагадаємо, 14 квітня президент України Петро Порошенко підписав законопроект № 2504-д «Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних».

Верховна Рада України в середині березня підтримала в повторному другому читанні даний законопроект. За таке рішення проголосували 236 народних депутатів.