Набув чинності закон про запровадження е-квитків у міському транспорті

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Фото: lb.ua Система електронного квитка в громадському транспорті.

Закон регламентує впровадження системи автоматизованої оплати вартості проїзду в громадському транспорті

Сьогодні, 7 травня, набув чинності закон щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, передає «Главком» з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» розроблено з метою створення умов для впровадження системи автоматизованої оплати вартості проїзду в міському пасажирському транспорті шляхом надання відповідних повноважень органам місцевого самоврядування та для ефективного вирішення проблеми функціонування системи транспортних пільг.

Закон було прийнято 17 січня депутатами Верховної Ради, а 3 лютого його підписав президент.

Зазначається, що реалізація акту не потребує додаткових обов’язкових фінансових витрат з державного бюджету, оскільки пропоновані зміни передбачають надання права органам місцевого самоврядування самостійно впроваджувати автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.

Як повідомляв «Главком», поетапне впровадження електронного квитка в рухомому складі КП «Київпастранс» має розпочатися до кінця 2017 року.