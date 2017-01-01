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    Набув чинності закон про запровадження е-квитків у міському транспорті

    • Сьогодні, 15:10
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    <span class="irc_su" dir="ltr" style="text-align: left;">Система електронного квитка в громадському транспорті.</span>
    Фото: lb.ua
    Система електронного квитка в громадському транспорті.

    Закон регламентує впровадження системи автоматизованої оплати вартості проїзду в громадському транспорті

    Сьогодні, 7 травня, набув чинності закон щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, передає «Главком»  з посиланням на сайт Верховної Ради України.

    Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» розроблено з метою створення умов для впровадження системи автоматизованої  оплати вартості проїзду в міському пасажирському транспорті шляхом надання відповідних повноважень органам місцевого самоврядування та для ефективного вирішення проблеми функціонування системи транспортних пільг.

    Закон було прийнято 17 січня депутатами Верховної Ради, а 3 лютого його підписав президент.

    Зазначається, що реалізація акту не потребує додаткових обов’язкових фінансових витрат з державного бюджету, оскільки пропоновані зміни передбачають надання права органам місцевого самоврядування самостійно впроваджувати автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.

    Як повідомляв «Главком», поетапне впровадження електронного квитка в рухомому складі КП «Київпастранс» має розпочатися до кінця 2017 року.

    Київ громадський транспорт закон
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